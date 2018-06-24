Jevtovic giderken krize sebep oldu

MALİ anlamda zor günler geçiren Antalya
spor'a bir darbe de Milan Jevtovic'ten geldi. Sırp futbolcu, ülkesinin takımlarından Kızılyıldız
ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da 600 bin euro bonservis bedeli teklif ederek kırmızı-beyazlıların kapısını çalan Kızılyıldız, ret yanıtıyla karşılaşmış ve transferi tamamlayamamıştı. Sezon sonunda bir kez daha Antalyaspor
'un kapısını çalan Sırp ekibi, Kırmızı-Beyazlılarda yaşanan mali sıkıntıyı fırsat bilerek 25 yaşındaki futbolcuyu resmen renklerine bağladı. ÖDEME PLANINDA ANLAŞILMIŞTI
Kızılyıldız, Antalyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşma yapıldığını ve bonservis ücreti ödenmediğini açıkladı. Antalyaspor'un Jevtovic ile ödeme planı konusunda uzlaşma sağladığı, ancak genç futbolcunun daha sonra bu sözünden dönerek sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtildi. Antalyaspor'un Jevtovic için girişimde bulunacağı öğrenildi.