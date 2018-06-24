Okumanın yaşı yok

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen okuma yazma kurslarında başarılı olan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. 1'inci kademe okuma yazma kurslarına katılan ve başarıyla tamamlayan 266 kursiyere sertifikalarının verildiği törene 67 yaşındaki Menekşe Aydın
damga vurdu. İSTİKLAL MARŞI
Okuma yazma öğrenen Menekşe Aydın bastonuyla katıldığı törende yıllardır okuma yazmayı öğrenmek istediğini ancak bugüne nasip olduğunu anlatarak, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okudu. İstiklal Marşı'nı okuyabildiği için sevinçli olduğunu belirten Aydın, öğretmenlere kendisine 67 yaşında okuma yazmayı öğrettikleri için teşekkür etti. Aydın, "İstiklal Marşımız'ı bu yaştan sonra okudum. Ölsem de gam yemem" dedi. GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Kursiyerler adına konuşma yapan Emine Karaoğlan (65) ise, artık kendi başına hiç kimsenin yardımı olmadan dışarı çıkabileceğini, hastaneye gitmek istediğinde hiçbir zorluk yaşamadan tedavisini olabileceğini sevinç gözyaşları içerisinde anlattı. Kaymakam Mustafa Yiğit
, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Muammer Sarıdemir, HEM Müdürü Hüseyin Geyikoğlu ve Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını verdi.