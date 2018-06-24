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’den gençlere doğa eğitimi verildi

Giriş Tarihi: 24.6.2018
SDÜ’den gençlere doğa eğitimi verildi
, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin () 'Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi Projesi'ni onaylayıp finansal desteğe bağladı. 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları adımı kapsamında desteklenen proje hakkında açıklamalarda bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yaban Hayatı Ekoloğu Dr. Yasin Ünal, "Sevgi tek başına buraları kurtarmaya yetmiyor. Gönüllü katılımcılık esasına dayalı 'Doğa Laboratuvarı' mantığıyla proje hazırladık. En nadir değerleri, endemik türleri korumak açısından iyimseriz" dedi.
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SDÜ’den gençlere doğa eğitimi verildi
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