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Talihliye hırsız şoku

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Talihliye hırsız şoku
Antalya'DA, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı 4 çeyrek biletten birinin sahibi olan 'ın otomobilinin bagajından 570 bin lira çalan 4'ü erkek 1'i kadın 5 kişi yakalandı. Olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Milli Piyango talihlisi Murat Tokmak'ın (32) lüks aracının bagajında bulunan 570 bin lira çalındı. Polis ilk olarak Murat Tokmak'ın otomobilini takip eden araçları tespit etti. Sürekli aynı aracın Murat Tokmak'ı takip ettiğini belirleyen ekipler, 4 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda S.G. (31), A.E. (31), Ö.T. (22) S.Ç. (24) ile Ç.Ü. (19) isimli kadın yakalandı.
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Talihliye hırsız şoku
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