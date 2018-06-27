Baba ocağından Budak’a çifte şok

Antalya
'DA 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına göre CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak
şok yaşadı. CHP'nin Serikli adayı Çetin Osman Budak, büyük beklenti içerisinde olduğu ve siyasete 'Ata topraklarından başlıyorum' diyerek törenle start verdiği kendi ilçesinde hezimete uğradı. ÜÇÜNCÜ PARTİ OLDU
Memleketi Serik'te CHP'nin yüzde 24.07'lik oy oranıyla üçüncü olması Budak'ı hayal kırıklığına uğrattı. Serik'te AK Parti
yüzde 34.19 oranla ilk sırada çıkarken, İP ise CHP'nin önünde ikinci sırada yer aldı. Budak'ın mahallesi Gebiz'de de aynı tablo ortaya çıktı. Gebiz'deki 5 sandıkta en çok AK Parti'ye oy çıkarken CHP burada da üçüncü parti olabildi. Budak'ın yanı sıra diğer aday Rafet Zeybek ve CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da Serikli olmaları nedeniyle alınan sonuç karşında şok yaşadı.