Batıda güreş aşkı

Antalya
'nın Finike ve Demre ilçelerinde yağlı güreş
e olan ilgi, belediye başkanlarının da bu spora özel önem vermelerini sağlıyor. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu
, geçmişte yaşanan başarıları yakalamak için desteklerinin süreceğini söyledi. ESKİ GÜNLERE DÖNÜLECEK
Finike'de geçmişte Altın Portakal Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiğini ancak bir süre ara verildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Uzun yıllardır yağlı güreşler düzenlenmeyince halkta bir beklenti oluşmuştu. Göreve geldiğimizden itibaren bu güreşleri tekrar canlandırmak istedik ve bu amaçla tekrar Finike Yağlı Güreşleri'ni düzenledik" dedi. Her yıl yağlı güreş organizasyonunu daha da büyütmeyi düşündüklerini kaydeden Sarıoğlu, "Yöremizden geçmişte başpehlivanlar çıkmıştı. Günümüzde de başpehlivanlar çıksın istiyoruz. Benim için öncelikli olan gençlerin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmasıdır" diye konuştu. EMEKLEME DÖNEMİ
Finike Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü Yusuf Yılmaz ise minik boyundan küçük orta boyuna kadar farklı boylarda güreş tutan 20 sporcuları olduğunu belirterek, "Emekleme döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz. Belediye başkanımız tüm sporculara eşofman ve kispet hediye etti. Başkanımız Sarıoğlu, beslenme konusunda da oldukça güzel imkânlar sağladı. Bu şekilde temellerini attığımız güreş takımımızın ilerleyen yıllarda adından söz ettireceğine eminim" ifadelerini kullandı.
Demre'de hedef Kırkpınar'da kürsü 1960'LI
yıllardan itibaren Kırkpınar Güreşleri'nde madalya kürsüsünde yer alan Demreli sporcular da aynı başarıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Demre ilçesinde yağlı güreş geleneğinin çok köklü olduğu biliniyor. Son yıllarda ise gerek artan sporcu sayısıyla gerekse coşkulu geçen yağlı güreşleriyle Demre ilçesi tekrar gündeme geldi. ER MEYDANINDA
Siyasetin yanı sıra sporun er meydanında da her zaman var olacağını belirten Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, "Yeter ki mücadele centilmence olsun. Gençlere örnek olmak maksadıyla ben de bu yaşta yağlı güreş sporuna başladım. Genç güreşçilerle birlikte sabah koşularına katılıyorum ve çayırda yağlı güreş antrenmanı yapıyorum" diye konuştu.
Topçu başkanlara meydan okudu DIĞER
belediye başkanlarına da çağrıda bulunan Topçu, "Siyasetin ve günlük hayatın stresinden arınmak ve sağlık için zaman zaman kispet giyerek yağlı güreş yapın. Ayrıca ilçe belediye başkanlarıyla er meydanında güreş tutmak için onlara meydan okuyorum. Sadece belediye başkanlarının güreş tuttuğu bir yağlı güreş organizasyonu düzenlensin istiyorum" ifadesini kullandı. YENİ YETENEKLER
Minik boydan başaltına kadar farklı boylarda düzenli olarak spor yapan 50 güreşçilerinin olduğunu anlatan Demre Belediyesi Güreş Kulübü Antrenörü Davut Cansev ise "Yeni başlayan güreşçileri büyük orta pehlivanı Kahraman Şahin çalıştırıyor. Daha tecrübeli güreşçileri de ben çalıştırıyorum. Antrenmanlarımızı bu şekilde sürdürdüğümüz takdirde üst düzey sporcu olacak kabiliyetli sporcularımız var" dedi. SORGUN, UMURBEY, İVRİNDİ VE DOMANİÇ GÜREŞLERİ 19
Haziran Salı günü yapılan Yozgat Sorgun Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz
başpehlivan oldu. Hamza Köseoğlu ikinci, Kürşat Korkmaz ile Serkan Serttürk de üçüncü oldu. 22 Haziran Cuma günü yapılan Çanakkale Umurbey Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı ise Orhan Okulu oldu. İsmail Koç ikinciliği, Ali Gürbüz ile Hüseyin Gümüşalan da üçüncülüğü elde etti. 21 Haziran Perşembe günü yapılması planlanan Balıkesir İvrindi Yağlı Güreşleri de hava muhalefeti nedeniyle ertelendi ve 23 Haziran günü yapıldı. Bu güreşlerde Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı. Güreşlerde Ali Gürbüz ikinci, İsmail Koç ile Serhat Gökmen de üçüncü oldu. 23 Haziran Cumartesi günü Kütahya
Domaniç Belediyesi tarafından düzenlenen yağlı güreşlerde Ali Gökçen başpehlivan oldu. Faruk Akkoyun ikinci, Fatih Koyuncu ile Murat Aydoğdu da üçüncü oldu.
HAZIRLAYAN
Ramazan TOKSÖZ