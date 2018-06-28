Özel çocuklardan çok özel üretim

Antalya
Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim
Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi
, özel bireylerin üretime katkı sağlaması ve meslek sahibi olması amacıyla özel sektörle işbirliği yapıyor. Merkez, bu kapsamda geçtiğimiz yıl Enelsa endüstriyel elektronik şirketi ve Pollet Water
su arıtma cihazları şirketi ile engelli öğrencilerin ekonomik değer üretebilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla protokol yapmıştı. 30 BIN ÜRÜN YAPILIYOR
Türkiye'de ilk olan proje ile bu firmaların çeşitli ekipmanların tasnif ve paketleme işini özel öğrenciler yapıyor. Özel öğrenciler, Enelsa firmasına ayda 5 bin metre hortum takımı ve Pollet Water su arıtma firmasına da ayda 30 bin adet ürün teslim edebiliyor. Çalışkanlıkları ve disiplinleri ile göz dolduran özel bireyler, üretim hızları ile harikalar yaratıyor. Öğrencilerin özgüvenlerinin arttığını ve motor becerilerinin geliştiğini ifade eden Antalya
Büyükşehir Özel Eğitim Okulu Atölye Koordinatörü Veysel Burak Hancı, "Enelsa endüstriyel elektronik şirketi ile merkezimiz arasında yapılan protokol çerçevesinde özel öğrencilerimiz firmanın ihtiyacı olan hortum takımlarını burada ölçülerine göre hazırlayarak paketliyor" dedi. IŞ IMKANI OLUŞUYOR
Diğer atölyede ise su arıtma cihazlarında kullanılan boru bağlantı dirseklerinin conta takım işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Hancı, "Hem onlara iş imkanı oluşturuyoruz hem de özgüvenleri artıyor. Sosyalleşiyorlar her şeyden öte paylaşmayı öğreniyorlar" diye konuştu. Büyük bir disiplinle çalışan özel bireylerin işlerini çok sevdiğini belirten Hancı, "Özel öğrencilerimiz samimi ve gerçek bir iş disipliniyle çalışarak neler başarabileceklerini bizlere gösteriyor. Çocuklar, aile bütçelerine katkı da sağlıyor" dedi.