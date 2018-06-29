CHP’li Budak’tan polise mukavemet

CHP
Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak
'ın alkol kontrolü yapan polise mukavemet gösterdiği görüntüler olay yarattı. Sosyal medya
üzerinden paylaşılan görüntülerdeki Budak'ın kullandığı sözler büyük tepki çekti. Olayın 1 Nisan gecesi saat 00.41'de Antalya
'nın Muratpaşa ilçesi eski Lara Yolu üzerinde gerçekleştiği tespit edildi. Olay gecesi Budak'ın sahibi olduğu kağıt şirketinde ulaştırma görevlisi olarak çalıştığı ileri sürülen M.T.T, polis kontrolünde 52 promil alkollü çıkınca ehliyetine el koyuldu. İşlemler yapılırken olay yerine gelen Çetin Osman Budak, görevini yapmaya çalışan polislere tepki gösterdi, müdahale etti. POLİSLE TARTIŞTI
Görüntülerde polisle tartışan Budak, önce şoförünün ehliyetini istiyor. Polisten, 'alkollü çıktığı için ehliyet bizde kalacak' cevabını alan Budak, adeta çılgına dönüyor. Karanlık olan görüntülerde konuşmalar ise net şekilde duyuluyor. Budak, "Bırakın bu hikayeleri ya. Yukarıdan kim geliyorsa… Şu yukarıdakilere de ben… Delireceğim yani şimdi. Bak delirtiyorsunuz beni. Yukarıdan kim, hangi şerefsiz size yazdıysa…" sözleriyle veryansın ediyor. Görüntülerde polisin, 'lütfen bana vurmayın' sözleri duyuluyor. GRUP AMİRİNİZİ YİYİM
Sosyal medyaya yansıyan görüntünün sonunda ise Budak'ın, "Gruplar amirinizi de yiyim ben sizin" sözleri duyuluyor. Olayda, M.T.T'nin ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 6 ay el koyulduğu öğrenildi. Ayrıca Çetin Osman Budak hakkında da görevi engellemekten evrak düzenlendiği ve Antalya
Cumhuriyet Savcılığı üzerinden evrakların Adalet Bakanlığı
'na gönderildiği belirlendi. DİBİNE KADAR REZALET ÇIKAR
POLISIN ısrarla Budak'a, "Sizinle işimiz yok, siz gidebilirsiniz" demesine rağmen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak ısrarını sürdürüyor. Budak, "Benimle işiniz yok. Benim memleketle işim var" diyerek, ehliyetin geri verilmesini istiyor. Budak'ın hışmından grup amiri de nasibini alıyor. Budak, "Derdiniz ne. Burada bir rezillik var. Ben bu rezilliği ayağa kaldırırım. Burada eğer bir rezalet çıkartılacaksa dibine kadar çıkartacağım" diye söyleniyor.