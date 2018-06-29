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Şimdi Finike’de şenlik vakti

’nın Finike ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali başladı. Şenliğin ilk yıldızı olan ünlü şarkıcı sahnede nikah tazeledi

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Şimdi Finike’de şenlik vakti
Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali resmi açılış töreni yapıldı. Törene milletvekili Atay Uslu, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, komşu ilçelerin belediye başkanları, siyasiler ve çok sayıda Finikeli katıldı. Şenliğe ev sahipliği yapan Finike'nin Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Muhteşem iklimi sayesinde dünyanın tescilli olarak bilinen en kaliteli portakalını üretiyoruz. Tadı, kokusu, aroması ile portakal lezzet yarışmasında ABD tarafından tüm dünyadan toplanan numuneler arasında Finike portakalı birincilik kazanmıştır. Biz de bu altın değerindeki portakalın tanıtımına belediye olarak önem veriyoruz" dedi.

NİKAH TAZELEDİ
Festivalde sahnenin ilk yıldızı ise oldu ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye çıkan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile eşi Dilek Sarıoğlu, evlilik yıl dönümü olan Funda Arar ve eşi Febyo Taşel'e sürpriz nikah tazeleme töreni düzenledi. Arar'ın şaşkınlık yaşadığı gecede Başkan Sarıoğlu, çiftin nikâhını tazeledi. Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun da bir şarkıyla eşlik ettiği nikah töreninde çiftler bir kez daha birbirlerine 'Evet' dedi.
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Şimdi Finike’de şenlik vakti
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