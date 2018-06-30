Konyaaltı’nın yeşil sembolü

TÜRKIYE'NIN en büyük kentsel dönüşüm projesi olan 'Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde taşınan ağaçlar, şehrin incisi 'Sahil Antalya
Yaşam Parkı'nda hayat buluyor. Antalya
Büyükşehir Belediyesi ve Sur Yapı iş birliğiyle gerçekleşen ödüllü projede, bölgeden taşınan zeytin ağaçları, Konyaaltı Sahili
'ndeki peyzaj çalışmalarında kullanılarak bölgenin sembollü haline getirildi. Santral Mahallesinde 3 bin 200 hak sahibine ait bin 500 zeytin ağacı yaşatılıyor. Hak sahiplerinin bahçelerinden taşınan ağaçlara isim verilerek sahilin en gözde yerlerine dikimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulama, Konyaaltı Sahil Projesi'nde CHP
'lilerin sahilin betonlaşacağı suçlamalarına da cevap oldu. Projenin yapımının başladığı kış aylarında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın da aralarında olduğu bir grup sahilin betonlaşacağı yönünde eylem yapmıştı.