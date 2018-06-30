Kurtoğlu ile Altun aynı sahnede buluştu

'USTA Çırak
' adıyla albüm çıkaran arabesk ve fantezi müzik sanatçıları Cengiz Kurtoğlu
ile Hakan Altun Antalya
'nın Finike ilçesinde konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Kurtoğlu ve Altun, 'Usta Çırak' adlı ortak albümünden de şarkılar söyledi. Temposu yüksek konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan iki sanatçı, ortak çıkan albümün ilk konserini Finike'de verdiklerini söyledi. KEYİFLE DİNLEDİLER
Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile eşi Dilek Sarıoğlu, programın sonunda her iki sanatçıya plaket çiçek ve yöresel ürünlerin yer aldığı hediye verdi. "Finike Finike olalı böyle güzellik görmedi" diyerek konserin muhteşem olduğunu ifade eden Başkan Sarıoğlu, "Çok güzel bir performanstı. Büyük keyifle dinledik" dedi.