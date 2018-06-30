Serbest Bölge’de genişleme hayali gerçeğe dönüştü

Antalya Serbest Bölge
'nin başkan yardımcılığı görevini de yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, 656 bin metrekare alanı olan Serbest Bölge'ye 126 bin metrekarelik alanın daha dahil edildiğini söyledi. Serbest Bölge'de uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü belirten Türel, Antalya
Serbest Bölgesi'nde 31'i yabancı sermayeli olmak üzere toplam 95 firmanın yat, medikal, elektronik, inşaat, tarım, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiğini kaydetti. 782 BİN 481 METREKARE OLDU
Önümüzdeki 30-40 yılın sektörü olarak belirlenen mega yat üretimiyle liman hizmetlerinin yoğun yapıldığı Antalya Serbest Bölgesi'nin deniz kıyısında yer alan birkaç serbest bölgeden biri olduğuna dikkat çeken Menderes Türel, "Toplam 656 bin 125 metrekare büyüklüğe sahip serbest bölgemizin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması neticesinde genişleme ihtiyacı ortaya çıktı, yoğun çalışmalar sayesinde sınırımıza bitişik 126 bin 356 metrekare alanın bölgemize dahil edilmesiyle yatırımcılara yeni üretim sahaları kazandırıldı" dedi.