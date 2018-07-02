Turist akını yaşanıyor

Antalya
'YI haziran ayında 1 milyon 943 bin 20'si yabancı, 68 bin 710'u yerli olmak üzere 2 milyon 11 bin 730 turist ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın haziran ayında 1 milyon 506 bin 816 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 11 bin 730 olarak kayıtlara geçti. Uyruklarına bakıldığında haziranda en fazla ziyaretçi, 826 bin 963 kişiyle Rusya Federasyonu'ndan geldi. Bu ülkeden Antalya
'ya gelen ziyaretçilerin sayısı yüzde 28,55 arttı. Rus turistlerin
sayısı toplam ziyaretçilerin yüzde 42,56'sını oluşturdu. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
Ocak-haziran döneminde kente gelen ziyaretçilerin sayısı 4 milyon 885 bin 835 olarak kayıtlara geçti. Bunun 4 milyon 651 bin 662'sini yabancılar, 234 bin 173'ünü de yerli turistler oluşturdu. Toplam ziyaretçi sayısı geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 40.18 arttı. 2017 yılının ocak-haziran döneminde 3 milyon 485 bin 437 kişi Antalya'yı ziyaret etmişti. Yılın ilk 6 ayında en fazla ziyaretçi 1 milyon 869 bin 442 kişi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,52 artış gösterdi.