Antalya’nın iyilik elçisi

Antalya
'da iyilik meleği olarak anılan 37 yaşındaki İnayet Öztürk Yücetaş, sosyal paylaşım
sitesinde kurduğu 'Kadının Sesi' grubu ile kimsesiz çocuklar ile zor durumdaki kadınların ümidi oldu. Bugüne kadar onlarca kimsesiz çocuğa yardım eli uzatan Yücetaş, ilçe ilçe dolaşarak yaşlı ve bakıma muhtaç insanları da yalnız bırakmıyor. 16 BİN GÖNÜLLÜ VAR
Eskiden kapı kapı dolaşarak yardıma muhtaç insanlara ulaşmaya çalıştığını kaydeden Yücetaş, artık insanların kendisine ulaşarak yardım talebinde bulunduğunu ifade etti. 16 bin gönüllüsü ile Antalya
ve ilçelerinde birçok evin kapısını çalan Yücetaş'a 14 kişilik ekip de yardım ediyor. Yücetaş bir süre önce Antalya'da 15 down sendromlu ve otistik genç kızın gelinlik giymesini sağlayarak temsili düğün ile onların mutlu olmalarını sağlamıştı. Bu yıl Antalya'da 20'ye yakın proje yaptıklarını kaydeden Yücetaş "Yardıma ihtiyacı olanların yüzünün güldüğünü görmek bana yetiyor" dedi.