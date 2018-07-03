Geleceğin devleri

Antalya
Basket Okulları, yeni dev adamlar yetiştirmek üzere faaliyetlerine başladı. Doğan Hakyemez
başkanlığında kurulan Antalya Basket Okulları
, 5-7 yaş gruplarından başlayarak Antalya
basketboluna hizmet edecek. Okulda, eski milli sporculardan Barış Güney, Deniz Gökay ve Özge Güney antrenör olarak görev yapıyor. ÖNEMLİ BIR ANLAŞMA
Antalya Basket Okulları Kurucusu Doğan Hakyemez, Mektebim Koleji ile de özel bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Mektebim Koleji Kurucu Temsilcisi Nezir Sancak ile geleceğe yapılacak yatırım için imzalarımızı attık. Kolejin ilk, orta ve lise basketbol takımları tamamen bize bağlı olarak çalışacak. Seçeceğimiz oyuncularla okul takımlarını kuracağız, yetenekli sporcuları bünyemize dahil edip hazır olduğumuzda liglerde yarışmaya başlayacağız. Ayrıca, Antalya Basket Okulları da Mektebim Koleji'nin salonlarından faydalanacak" dedi. HER ZAMAN ÖNCE SAĞLIK
Özel bir hastane ile yaptığı sponsorluk anlaşması ile antrenmanlara başlamadan önce sağlık kontrolünden geçirilen geleceğin basketbolcuları, Cuma günü saat 09.00 ve pazar günü saat 11.00'de Muratpaşa Belediyesi Spor Salonu'nda, cumartesi günü saat 12.00 ve pazar günü aynı saatte ise Akdeniz Üniversitesi
Spor Salonu'nda antrenman yapıyor. Antalya Basketbol Okulları ile ilgili daha detaylı bilgi, 'www.antalyabasketokullari. com' adresinden alınabiliyor.