Sevgi Evleri başarısı

BUGÜN NELER OLDU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetiştirme yurtları yerine 'çocuk evleri' modeline geçmesi, minik yüreklerin geleceğe attığı adımları sağlamlaştırdı. Ev ortamında büyüyen çocukların okuldaki başarı ortalamaları da arttı. Antalya 'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı evlerde kalan 7-18 yaş grubundaki 200'e çocuktan 120'si eğitim ve öğretim dönemini takdir ya da teşekkür belgesi alarak tamamladı. Başarılı öğrenciler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle hediyelerini İl Müdürü Abdullah Çalışkan'dan aldı.Çalışkan, çocuk evleri ile kendine güvenen, toplumla iç içe ve kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir gençlik yetiştirmenin amaçlandığını anlattı. Ev ortamında çocukların 'anne' dediği bakım personelinin çocuklarla ilgilendiğini belirten Çalışkan, "Personelimiz tüm çocuklarla tek tek ilgileniyor. Hem aile sıcaklığını yaşatıyor hem de derslerinde yardımcı oluyor" dedi. Çocuk evleri modeline geçilmesinin ardından başarı ortalamasının sürekli arttığının kaydeden Çalışkan, "Okuldaki başarılarının artması çocuklarımızın huzurlu bir ortamda yaşadıklarını kanıtlıyor. Çocuklarımızın her türlü olumsuzluğu yenerek başarılı olması bizim için gurur vesilesidir. Hayatta her şey onların gayretine bağlı, onlar da bunun farkında. Bizim de görevimiz onları olabildiğince hayata hazırlamak" diye konuştu. Antalya 'da başarılı çocuklardan üç isim ön plana çıktı. TEOG'dan derece yaparak Konyaaltı Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazanan Sıla Altıntaş , bu yıl takdir almakla kalmadı ve 92.9 not ortalamasıyla okul birincisi oldu. Yaşadığı huzurlu ortamın kendi başarısında etkili olduğunu savunan Sıla Altıntaş, "Her akşam evdeki annemiz bize ders çalıştırıyor. Önceki yıllarda ben de çok yardım alıyordum. Artık ben evdeki kardeşlerime derslerinde yardım ediyorum" dedi. Daha önce eğitimle ilgili hayallerinin olmadığını anlatan sevgi evlerinin başarılı çocuğu Altıntaş, "Aldığım başarı ve çevremin motivasyonu hayallerimi de genişletti. Artık hayalim doktor olmak" ifadelerini kullandı.HAYALLERI geniş olan bir diğer başarılı öğrenci ise Gülsude Karabacak. Yine TEOG'da derece yaparak girdiği Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Karabacak'ın da not ortalaması 90'ın üzerinde. Karabacak'ın hayali ise pilot olmak. Karabacak, "Gayret gösterirsek her şeyi başarabileceğimize inanıyorum" dedi. 90'ın üzerinde not ortalaması ile çevresini gururlandıran Rania Altuntaş da geleceğe inanıyor. Kendisi gibi 'çocuk evlerinde' yetişen 11 öğrencinin üniversitede okuduğunu anlatan Altuntaş, "Başarılı büyüklerimiz bize umut oluyor. Ben de üniversiteyi kazanarak, benden küçükler için örnek olacağım" cümleleri ile hayallerini anlattı.