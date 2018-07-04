Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Tarihe ışık tutan saçlar

Tarihe ışık tutan saçlar

Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki , Antalya’yı ‘Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi’ projesiyle tanıtacak

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Tarihe ışık tutan saçlar
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Kadın Müzesi, Antalya'yı 'Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi' projesiyle tanıtacak. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Dünya Kadın Müzeler Birliği'nin (IAWM) üyesi olan 'nin dünyada ilk kez uygulanacak 'Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi' projesiyle Antalya'yı tanıtacağını söyledi.

DÜNYADA ILK KEZ
Antalya'yı tarihi, arkeolojisi ve estetik boyutlarıyla tanıtacak projenin BAKA tarafından desteklendiğini vurgulayan Başkan Ege, "Antik Çağ'dan kalma 20 kadın heykel başı replikasyonu gerçek saç ile yeniden canlandırılacak. Bu heykelleri yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklerinde sergilenecek. Dünyada ilk kez uygulanacak proje için, Antalya Arkeoloji Müzesi ve Side Müzesi'ndeki 20 antik çağ kadın heykelinin replikaları kullanılacak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihe ışık tutan saçlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN