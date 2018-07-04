Tarihe ışık tutan saçlar

Antalya
Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya
Kadın Müzesi, Antalya'yı 'Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi' projesiyle tanıtacak. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Dünya Kadın Müzeler Birliği'nin (IAWM) üyesi olan Antalya Kadın Müzesi
'nin dünyada ilk kez uygulanacak 'Antik Çağ Kadın Saç Modelleri Sergisi' projesiyle Antalya'yı tanıtacağını söyledi. DÜNYADA ILK KEZ
Antalya'yı tarihi, arkeolojisi ve estetik boyutlarıyla tanıtacak projenin BAKA tarafından desteklendiğini vurgulayan Başkan Ege, "Antik Çağ'dan kalma 20 kadın heykel başı replikasyonu gerçek saç ile yeniden canlandırılacak. Bu heykelleri yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklerinde sergilenecek. Dünyada ilk kez uygulanacak proje için, Antalya Arkeoloji Müzesi ve Side Müzesi'ndeki 20 antik çağ kadın heykelinin replikaları kullanılacak" dedi.