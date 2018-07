Meydan okudu

BUGÜN NELER OLDU

57'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 'ne iki hafta kala pehlivanlar son hazırlıklarını yaptı. Sporcular en üst düzeye gelen formlarıyla Kırkpınar Güreşleri 'ne katılarak Altın Kemer 'i kuşanmayı hedefliyor. Önceki yıllarda Altın Kemer kuşanmış Kırkpınar başpehlivanlarının formları da güreş severler tarafından merak ediliyor. Geçen yılın Kırkpınar ikincisi olup 2015-2017 sezon güreşlerinde en fazla kürsüye çıkan ve her zaman iddialı olan başpehlivan Orhan Okulu da Kırkpınar'daki performansı merakla beklenen isimlerden.SABAH Akdeniz olarak görüştüğümüz Orhan Okulu ve antrenörü Kemal Yılmaz iddialarını dile getirerek bu yıl Altın Kemer'ı Antalya 'ya getireceklerini söyledi. 2004 yılından bu yana Orhan Okulu ile usta çırak şeklinde birlikte çalıştıklarını anlatan Antrenör Kemal Yılmaz, "Orhan Okulu sporcu ahlakına sahip, çok azimli ve yetenekli bir öğrencim. Antrenmanlarda söylediklerimi harfiyen uygulamaya çalışır. Güreş severler Orhan Okulu'ya uygun bir şekilde 'Geri vitesi olmayan pehlivan' şeklinde isim taktı. Küçük yaşta gelecekte büyük bir başpehlivan olacağını belli ediyordu" dedi.Orhan Okulu'nun 2015 yılında Kırkpınar Başpehlivanı olduğunu hatırlatan Yılmaz, "2017 yılında favori olarak katılmasına rağmen ikinci oldu. Bu sene elbette her zamanki gibi hedefimiz Altın Kemer'i kuşanmak. Korkuteli'nde 21 gün yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Orhan Okulu, bahar aylarında yapılan güreşlerde formunun üzerine çıktı. Şu an Kırkpınar'a iki hafta kalmışken sezon güreşlerine katılarak Edirne 'ye doğru hareket edeceğiz. Son bir hafta da daha çok dinlenme ile geçireceğiz. Bu sene tüm gücümüzle başpehlivan olmak için uğraşacağız. Diğer çıraklarım Ramazan Bircan ve Ali Altun ile birlikte baş boyunda Antalya 'mızı temsil ediyoruz" diye konuştu.Kırkpınar'da 2012'de Başaltı birincisi, 2013'te Başpehlivan ikincisi, 2015'te Başpehlivan, 2017'de de Başpehlivan ikincisi olan, bu yıl da Kırkpınar'ın favorilerinden biri olarak gösterilen Orhan Okulu da ustası ve antrenörü Kemal Yılmaz nezaretinde her yıl olduğu gibi bu yıl da çok iyi hazırlandığını söyledi. Bu yıl, Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri'nde beş yıldır başpehlivan olup Altın Kemer'in sahibi olma şerefine eriştiğini kaydeden Okulu, "Ayrıca üç gün süren çok önemli Balıkesir Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde 3 yıl üst üste birinci olarak Altın Kemer'in sahibi oldum. En büyük hedefim bu yılın Kırkpınar Güreşleri'nde, 2015 yılında olduğu gibi Altın Kemer'i kuşanmak" dedi.Antrenman düzeni ve özel hayatına çok dikkat ettiğini belirten başarılı pehlivan, "Sporda başarının temeli de budur. Kış sezonunda çok ağır antrenman yaptık. Antrenman dışındaki zamanlarda daha çok ailemle zaman geçiririm. Bazen de ava giderim. Kendimi iyi hissediyorum. Altın Kemer'i Edirne'de kuşanabilmek için tüm gücümle mücadele edeceğim" dedi.ANTALYALI İsmail Balaban, geçtiğimiz hafta Ünye ve Bursa'da iki kez kürsünün en üstüne çıktı. Ordu-Ünye Belediyesi Yağlı Güreşleri 29 Haziran Cuma günü yapıldı. Güreşlerde İsmail Balaban başpehlivan oldu. Recep Kara ikinci, Fatih Atlı ile Şaban Yılmaz da üçüncülükte kaldı. 30 Haziran Cumartesi günü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Çalı Yağlı Güreşleri'nde de İsmail Balaban en zorlu rakiplerini yenerek adeta 'Kırkpınar'a hazırım' mesajı verdi. Özellikle İsmail Balaban ile Ali Gürbüz arasındaki mücadele sezonun en çetin karşılaşmalarından biri olarak değerlendirildi. Tüm rakiplerini yenen Balaban, başpehlivan oldu. Son zamanlarda Garip Usta (Ramazan Çelik) ile çalışan ve formundaki yükseliş dikkat çeken İsmail Koç ikinci olurken Orhan Okulu ve Hüseyin Gümüşalan da üçüncü oldu.ISPARTA'NIN Uluborlu Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 42. Kiraz Festivali Yağlı Güreşleri 1 Temmuz Pazar günü yapıldı. Toplamda 527 güreşçinin katıldığı 13 başpehlivan arasından Ali Yanatma birinci Salih Dorum ikinci oldu. Serkan Serttürk ile Mustafa Batu da üçüncülükte kaldı.ANKARA Pursaklar Belediyesi yağlı güreşleri 1 Temmuz Pazar günü yapıldı. Hamza Köseoğlu başpehlivan olurken İsmail Erkal da ikinci oldu. Güreşlerin üçüncülüğünü Ünal Karaman ile İsmail Koç elde etti.TEKIRDAĞ'IN Kapaklı Belediyesi Yağlı Güreşleri 30 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Final güreşinde Güngör Ekin'i mağlup eden Recep Kara başpehlivan oldu. Mecit Yıldırım ve Onur Şenel de üçüncü oldu.