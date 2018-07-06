Hedef Muratpaşa Belediyesi

AK Parti
Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın, "Muratpaşa'da 25 bin CHP'liyi ikna edip belediyeyi alacağız" açıklamalarına destek verdi. Belin, Muratpaşa'yı alıp Antalya
'daki başarıyı taçlandıracaklarını söyledi. 100 BİN AŞILDI
Belin, AK Parti Muratpaşa Teşkilatı olarak göreve geldikleri kısa süre zarfında yeniden yapılanma ve diğer hazırlıkların neticesinde ilk kez Muratpaşa'da 100 bin oy baremine ulaştıklarını belirtti. Belin, "56 mahalleden oluşan bölgemizde oy oranımızı ortalama yüzde 3 oranında artırdık. Sonuç itibariyle muhalefetin tüm ayak oyunlarına ve karanlık planlarına rağmen Türk milleti AK kadrolara göreve devam mesajı vermiştir" dedi. BAŞARI TAÇLANACAK
Yerel seçim takviminin işlemeye başladığını vurgulayan Başkan Belin, "Bu kapsamda teşkilat olarak tüm ağırlığımızı ve enerjimizi yerel seçimlere verecek şekilde çalışmalarımızı artan bir ivmeyle yürüteceğiz. Antalya
'nın adeta kalbi olan Muratpaşa'yı yerel seçimlerde AK Partili kadrolar ve hizmetiyle tanıştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki Muratpaşa Belediyesi
'ni alarak partimizin Antalya'daki başarısını taçlandıracağız" diye konuştu.