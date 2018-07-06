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Müzede bir gece

turizmcilere ev sahipliği yaptı. Müzeye olan ilginin artırılması amacıyla düzenlenen gecede SABAH yazarı Çimrin de ödül aldı

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Müzede bir gece
Antalya Müzesi'ne olan ilgiyi ve ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla tarafından bahçesinde şık bir organizasyon düzenlendi. Anex Tour ve Kempinski Hotel'in de destek verdiği organizasyona pek çok turizmci ve tur rehberi katıldı. Perge ve Aspendos turlarına müze ziyaretini de entegre etmeyi öngören Vianobilis Travel yetkilileri tur rehberlerinden bu projeye destek vermelerini istedi. Etkinlikte SABAH yazarı, sivil tarihçi Hüseyin Çimrin, Prof. Dr. ve tur rehberlerine plaket takdim edildi. Müzesi'ni de gezen davetliler, Selçuk Gür'ün anlatımıyla bölgede yaşayan uygarlıkların hikayelerini dinledi.
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