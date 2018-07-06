Müzede bir gece

Antalya
Müzesi'ne olan ilgiyi ve ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla Vianobilis Travel
tarafından Antalya Müzesi
bahçesinde şık bir organizasyon düzenlendi. Anex Tour ve Kempinski Hotel'in de destek verdiği organizasyona pek çok turizmci ve tur rehberi katıldı. Perge ve Aspendos turlarına müze ziyaretini de entegre etmeyi öngören Vianobilis Travel yetkilileri tur rehberlerinden bu projeye destek vermelerini istedi. Etkinlikte SABAH Akdeniz
yazarı, sivil tarihçi Hüseyin Çimrin, Prof. Dr. Selçuk Gür
ve tur rehberlerine plaket takdim edildi. Antalya
Müzesi'ni de gezen davetliler, Selçuk Gür'ün anlatımıyla bölgede yaşayan uygarlıkların hikayelerini dinledi.