Esnafa kredi kolaylığı

Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere
, prim borcu bulunan esnafa kredi imkanı sağlayan protokolün imzalandığını açıkladı. Emekli olmak isteyen ancak birikmiş prim borcundan dolayı olamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirten Dere, SGK
ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle bu durumdaki esnafın kredi kullanabileceğini ifade etti. 31 TEMMUZ SON
Daha önceki protokolden yararlanamayan esnafa, düşük faizli, uzun vadeli kredi kullanarak emekli olması için yeni bir fırsat verildiğine değinen Adlıhan Dere, "Sigortalılar, SGK'ya olan borçları için aylık 1,28 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Borcunu yapılandırmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Temmuz" ifadelerini kullandı. DEVLET KAZANÇLI
Başkan Dere, "Protokolle devletimiz de alacağını tahsil etmiş olacak. Yani hem devlet hem de esnaf kazanacak" diye konuş- Adlıhan Dere tu.