Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Hayatlarını birleştirdiler

Hayatlarını birleştirdiler

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Hayatlarını birleştirdiler
ESKİ futbolcu Levent Kartop ile öğretmen Emine Gündoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli tören ile hayatlarını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin yanı sıra futbol camiasının katıldığı düğün töreni, Kervansaray Kundu Hotel'de düzenlendi. Bir buçuk yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve arkadaşlıklarını aşka taşıyan mutlu çiftin nikahı Büyükşehir Belediyesi nikah salonunda gerçekleşti.

FUTBOL CAMİASI
Mutlu çiftin nikah merasimini Büyükşehir Belediyesi nikah memuru kıyarken şahitliğini ise Melisa Şimşek, teknik direktörler , , , ve Oğuzhan Bahadır yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayatlarını birleştirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN