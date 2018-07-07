Hayatlarını birleştirdiler

ESKİ futbolcu Levent Kartop ile öğretmen Emine Gündoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli tören ile hayatlarını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin yanı sıra futbol camiasının katıldığı düğün töreni, Kervansaray Kundu Hotel'de düzenlendi. Bir buçuk yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve arkadaşlıklarını aşka taşıyan mutlu çiftin nikahı Büyükşehir Belediyesi nikah salonunda gerçekleşti. FUTBOL CAMİASI
Mutlu çiftin nikah merasimini Büyükşehir Belediyesi nikah memuru kıyarken şahitliğini ise Melisa Şimşek, teknik direktörler Rıza Çalımbay
, Yılmaz Vural
, Yusuf Şimşek
, Mesut Bakkal
ve Oğuzhan Bahadır yaptı.