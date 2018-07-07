Taksiciler isyanda

Antalya
'nın Alanya ilçesinde taksici esnafı kontak kapatma eyleminin eşiğine geldi. İlçedeki işletmelerin son dönemde 'free pickup' adı verilen uygulama ile müşterilerini özel araçlarla evlerinden alıp tekrar evlerine bırakması taksicilerin tepkisini çekti. Taksiciler, bir dönem AVM
'lerin başlattığı hizmetin son dönemde özel hastane, otel, kuaför, restoran, kuyumcu, emlakçı ve dövmeciye kadar bütün işletmeler tarafından verilmeye başlandığını söyledi. YENİ SİSTEM İCADI
Taksiciler, ücretsiz servis hizmeti ile ekmekleriyle oynandığını ifade etti. Araçlarının taksitlerini ödeyemediklerini anlatan taksici esnafı, "Birileri bizimle oyun oynuyor. Biz kimsenin oyuncağı değiliz" dedi. Alanya Şoförler Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Çalış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın UBER-sarı taksi çekişmesine neşter vurduğunu ancak Alanya'da yeni bir sistemin ortaya çıktığını vurguladı. Çalış, "Taksici esnafımız özel servislerin ortaya çıkmasıyla evine ekmek götüremez oldu. Son dönemde yaklaşık 50 taksi plakası satılık veya kiralık" dedi. KAYIT DIŞI ÖNLENMELİ
Devletin bu sorunu çözeceğine inandıklarını söyleyen Başkan Çalış, "Resmi belgeleri olanlarla asla bir sorunumuz yok. Kayıt dışı çalışanların önlenmesi gerekiyor. Esnaf kira, işgaliye ve vergi ödedikten sonra evine ekmek götürme gayretindeyken hakkının yenmesine razı gelmiyor. Yetkilileri yasal olmayan ücretsiz servislerin kontrol altına alınması için göreve çağırıyoruz" diye konuştu. BAŞLATAN BİTİRDİ
Alanya'da 'Josef Kadir' lakaplı olan restoran işletmecisi Kadir Tanrıtanır, ücretsiz servis uygulamasını ilk kez kendisinin 1989 yılında başlattığını söyledi. Bu yıl sistemi kaldırdığını belirten Tanrıtanır, "Eskiden rekabet vardı. Şimdi buna gerek yok. Bana gelecek müşterilerimi o bölgedeki taksicilere telefon ederek taşıtıyorum. Herkesin kendi işini yapması gerek. Bu işi ancak devlet çözer" dedi. Ücretsiz servis uygulamasını yapan bir çok işletme ise görüş vermekten kaçındı. ESNAFIN DERDİ BÜYÜK
Ahmet Eke İSTANBUL
'DA olduğu gibi Alanya'daki otel ve işletmeler de çok sayıda araçla belgesiz olarak ücretsiz servis yapıyor. Bu duruma defalarca şahit olduk. Taksici esnafı olarak yetkililerle her karşılaştığımızda bu şikayetimizi dile getiriyoruz. Cezaların düşük olması bu durumun engellenmesini zorlaştırıyor. Mustafa Çaltı
ÜCRETSIZ servisle ilgili olan şikayetlerimizi sizin aracınızla dile getiriyoruz. Bu konu ile ilgilenen yetkililerin bu kanayan yaraya çare bulacaklarına inanıyorum. Bu tür illegal oluşumlar gün geçtikçe artıyor. Bu taşımayı kendi şahsi arabalarıyla yapan otel ve restoran personellerine şahit oldum. Mehmet Ali Süvari
ALANYA'DA 25 yıldır taksicilik yapıyorum. Son zamanlarda Alanya'da free pick-up ücretsiz servislerin yanı sıra UBER denilen servisler çıktı. Haksız kazanç elde ediliyor. Biz vergimizi öderken onlar resmen vergi kaçırıyor. Devletimiz haksız kazanç elde edenlerin mutlaka peşine düşmeli. Murat Hanedar
TURIZM merkezi olan Alanya'da maalesef UBER'den daha tehlikeli bir gizli taşımacılık başladı. Bunun önüne mutlaka geçilmesi gerekir. Özel taşıma sistemi kaldırılmalı. Mehmet Çaltı
BIZ vergilerimizi ödeyip ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Ancak ücretsiz servis yapan kişilerin vergi ödememesi, haksız kazanç elde etmesi bizim işlerimize balta vuruyor. Biz işgaliye parası ödüyoruz, ücretsiz servis yapan kişiler ödemiyor. Haksız kazanç elde ediyorlar. Hamza Adıgüzel
BU işi belgesiz olarak yapan kişiler çok arttı. Önlem alınıp, gerekli uygulamalar yapılmalı. Her türlü yasal işlemleri uygulamamıza rağmen bizler değil, onlar çalışıyor. Belgesiz çalıştıkları için yaptıkları iş emek hırsızlığıdır. Yetkililerden bu sorunu çözmelerini istiyoruz.