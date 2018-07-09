Bobo tamam Emre yolcu

Alanyaspor
'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, taraftarın en çok merak ettiği Bobo
ve Emre Akbaba transferleri hakkında konuştu. Emre Akbaba'yı birçok takımın istediğini dile getiren Bakkal, "Bildiğiniz gibi bütün takımlar istiyor. Kulüp de gitmesinden yana. Şu ana kadar olan bir şey yok. Kaldığı sürece de kullanacağım. Emre'yi alan takım kazanır" dedi. BOBO BUGÜN KAMPA KATILIYOR
Kadroyu koruyup üzerine de 5 iyi transfer yaptıklarını belirten Bakkal, "Göreve geldikten sonra 11 maçta sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup olduk. Bunun dışında iyi futbol oynayan, seyirciyi tribüne çeken bir Alanyaspor vardı. Ben de o kadroya sahip çıktım, kendilerine 'Size güveniyorum' dedim. Bunların da üzerine transferler yaptık. Bobo'yu da aldık. O da pazartesi günü geliyor" diye konuştu.