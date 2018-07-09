Havada ve nehirde heyecan

BATI Akdeniz'de alternatif aktiviteler, deniz, kum ve güneşin dışında adrenalin bağımlıları için yeni keyfiler ortaya koyuyor. Geride bırakılan hafta sonunda heyecanı havada yaşamak isteyenlerin adresi Burdur, nehirde yaşamak isteyenlerin ise Antalya
'nın Manavgat ilçesi oldu. MÜKEMMEL MANZARA
Burdur, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığı'nın faaliyet programında yer alan 'Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'na ev sahipliği yaptı. 9 ilden 22 sporcunun katıldığı yarışma, Burdur Gölü
manzaralı Avşar Tepesi'nden başladı, Halk Plajı'na yapılan hedef noktasında son buldu. Burdur Yamaç Paraşütü Havacılık Spor Kubülü Başkanı Muhammed Erşen "Türkiye'nin birçok yerinde böyle kalkış yerleri yok. Burdur Gölü'ne karşı mükemmel bir manzara bulunuyor" dedi. KÖPRÜLÜ KANYON'DA RAFTİNG HEYECANI ANTALYA'NIN
Manavgat ilçesindeki Köprülü (Olukluköprü) Kanyon Milli Parkı ise, günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı binlerce rafting tutkununa ev sahipliği yapıyor. Yaz- kış 5 derece su sıcaklığına sahip kanyonda, rafting botları turistlerle dolup taşıyor. Yemşeyil doğası, sedir ormanları, Kapadokya'daki peri bacalarına benzeyen taş oluşumları, 100 metre derinliğindeki vadisi Köprü Çayı üzerindeki eski taş köprüyle dikkati çeken Köprülü Kanyon
, özellikle İranlı ve Rus turistlerden ilgi görüyor.