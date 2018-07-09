HDP’ye CHP-FETÖ desteği

Antalya
'DA HDP
, 7 Haziran 2015 seçimlerinde kazanıp, 1 Kasım 2015'de kaybettiği koltuğu, 24 Haziran seçimlerinde yeniden kazandı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Antalya
lılardan yüzde 4.1 oy alırken, HDP'nin oy oranının yüzde 7.3'e ulaşması CHP'li seçmenin, HDP'yi meclise sokmak için desteklediğini ortaya koydu. ŞİŞLİ MODELİ
Konuyu gündeme getiren AK Parti
Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'da da İstanbul Şişli gibi Cumhurbaşkanlığı için CHP kendi adayını, parti olarak da HDP'yi destekleyen önemli bir kitle olduğunu savunmuştu. Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin de bu açıklamaya, "Bölücü örgütün siyasi uzantısı olan bu partiye 'Her evden 1 oy HDP'ye' sloganıyla oy isteme yüzsüzlüğünü yapmışlardır" sözleriyle destek vermişti. İNCE VE HDP PLANI
Bu ittifak, mahalle bazlı sandık sonuçları incelendiğinde de ortaya çıkıyor. Bazı mahallelerde HDP'ye binin üzerinde oy çıkması dikkat çekiyor. Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde Demirtaş için 131 oy çıkarken, HDP 779 oy, Meltem Mahallesi'nde Demirtaş 203 oy alırken, HDP'nin 852 oy alması düşündürücü bulundu. Çağlayan Mahallesi'nde ise HDP'nin oyu bin 72 olurken, Demirtaş ise 203'te kaldı. Şirinyalı Mahallesi'nde ise Demirtaş'ın 196 oyuna karşılık, partisi HDP 924 oy aldı. Konyaaltı'nda ise HDP'ye Hurma'da bin 182, Gürsu'da 983 ve Uncalı'da 944 oy çıktı. Demirtaş'ın bu mahallelerden aldığı oy ise sırasıyla 410, 221 ve 269 oldu. CEZAEVİNDE HDP ÇIKTI
BU kirli işbirliği, Antalya Döşemealtı L Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki sandık sonuçlarına da yansıdı. 878 geçerli oydan 400'ünü HDP alarak burada birinci parti oldu. CHP 200, İP 128 oy aldı. L Tipi Cezaevinde MHP 71, AK Parti ise 38 oyda kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise tablo değişti. Muharrem İnce
'ye toplam 535 oy çıkarken, Meral Akşener
oyların 136'sını, Selahattin Demirtaş ise 94'ünü aldı. Recep Tayyip Erdoğan ise bu adaylar arasında 81 oy ile son sırada yer aldı.