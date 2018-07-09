Kök’ün borç yalanı

Antalya
'da 2014 yerel seçimleri döneminde CHP İl Başkanlığı'nın yaptığı kampanyalardaki borçlar ile gündeme gelen eski Antalya
Milletvekili Devrim Kök
'ün yalan söylediği ortaya çıktı. Aralarında reklamcı ve şekerlemeci olan firmalara seçim tanıtım çalışmaları kapsamında yaklaşık 1 milyon liralık borç bırakan Kök'ün, SABAH Akdeniz'de yayımlanan 'Kök'ün İnce Planı' başlıklı habere ilişkin tekzip göndererek 'borcum yok' demesi çelişki yarattı. Kök'ün icralık olduğu, döneminden kalan borç nedeniyle haciz işlemi yapıldığı belgelendi. 'BORCU YOK' AÇIKLAMASI
Avukatı Mustafa Altan Kızıltan aracılığı ile SABAH Akdeniz'e gönderilen ihtarnamede, "Devrim Kök'ün Antalya esnafına veya herhangi bir şahsa, şirkete veya kuruma borcu yoktur. Tüm reklam ve tanıtım firmaları ödemelerini zamanında ve eksiksiz almışlardır. İl Başkanlığı tanıtım çalışmaları ile ilgili olarak yapılan reklam işlerine dair aleyhine sonuçlanan hiçbir mahkeme kararı bulunmamaktadır' ifadeleri ile mahkeme ve icra kayıtları örtüşmedi. DAVA YALANLIYOR
Açıklamaya rağmen en büyük alacaklı olan TUYA Reklam'ın CHP Genel Merkezi ile dönemin İl Başkanı Devrim Kök ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Akaydın
'a açtığı ve 4 Nisan 2018'de 8'inci Asliye Hukuk Mahkemesi
'nin gerekçeli kararındaki ifadeler Kök'ün açıklamasını yalanlıyor. 452 bin liraya ulaşan alacakla ilgili gerekçeli kararda, davalıların asıl alacak yönünden takibe yaptıkları itirazın iptal edildiğine de yer veriliyor. MAAŞLARA BILE HACİZ
Devrim Kök ve Mustafa Akaydın'a yönelik icra takibinin ise devam ettiği belirtilirken, Kök ve Akaydın'ın borçları için de TBMM'ye başvuruda bulunuldu. Başvuruda, 'borçluların borcu bitinceye kadar ücret, nema, toplu sözleşme farkı ve ikramiyelerinin 1/4'ünün veya emekli olması halinde ödenecek emekli ikramiyesinin tamamının borç miktarına yetecek kadarının haczine karar verilmiştir' denildi. Kök'ün dava süresinde itiraz etmediği de mahkeme kayıtlarına yansıdı. 3 DAVALI İÇİN HACİZ
FAIZLERIYLE birlikte 641 bin 898 liraya ulaşan borçla ilgili kararın kesinleşmesinin ardından 11 Mayıs 2018'de 3 davalı için de haciz işlemi başlatıldığı ortaya çıktı. Borçlar için, CHP'nin hissedarı olduğu Türkiye İş Bankası'ndaki partinin hisselerine borç miktarı kadar haciz konulduğu belirlendi.