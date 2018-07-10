Kombineler açıklandı

Antalya
SPOR'UN Spor Toto Süper Ligi 2018- 2019 sezonundaki kombine bilet fiyatları açıklandı. Kombine biletler, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren satışa çıkacak. 2017-2018 sezonunda kombine sahibi olan taraftarlar, 16.07.2018- 31.07.2018 arasında aynı koltuklarını satın alabilecek. 1 Ağustos'tan sonra ise biletler yüzde 10 zamlı olarak satılacak. Kombine bilet fiyatları, kuzey ve güney üst tribün 200, alt tribün 150, Doğu üst tribün 225, 250, 275, 300, doğu alt tribün 325, 350,
375, 400, batı üst tribün 325, 350, 400, batı alt tribün 550, 600, 650, 700 ve VIP tribün bin 750 TL olarak belirlendi.