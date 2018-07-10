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Yolunuz açık olsun

’de fikstür çekildi. spor ile A. ligin 9’uncu haftasında karşı karşıya gelecek

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Yolunuz açık olsun
Spor Toto 'in 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü dün çekildi. 34 haftalık fikstür çekiminde Antalyaspor ve 'un yol haritası da belli oldu. spor, sezonu Kayseri deplasmanında açacak. Kırmızı beyazlılar kendi sahasındaki ilk maçı ise ikinci hafta Konyaspor ile oynayacak. Antalyaspor Beşiktaş ile üçüncü haftada, Galatasaray ile 8'inci haftada, Trabzonspor ile 10'uncu haftada karşılaşacak. Antalyaspor sezonu Fenerbahçe maçı ile noktalayacak.

ALANYASPOR'UN FİKSTÜRÜ
Aytemiz Alanyaspor ise sezonu Sivas deplasmanında açacak ve kendi evindeki ilk maçında Ankaragücü'nu konuk edecek. Galatasaray ile üçüncü haftada, Trabzonspor ile beşinci haftada, Beşiktaş ile de 14'üncü haftada karşılaşacak olan Şimşek, sezonun son maçında Başakşehir karşısına çıkacak. Antalyaspor- Alanyaspor karşılaşması ise 9'uncu haftada oynanacak.
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