Yolunuz açık olsun

Spor Toto Süper Lig
'in 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü dün çekildi. 34 haftalık fikstür çekiminde Antalya
spor ve Alanyaspor
'un yol haritası da belli oldu. Antalya
spor, sezonu Kayseri deplasmanında açacak. Kırmızı beyazlılar kendi sahasındaki ilk maçı ise ikinci hafta Konyaspor ile oynayacak. Antalyaspor Beşiktaş ile üçüncü haftada, Galatasaray ile 8'inci haftada, Trabzonspor ile 10'uncu haftada karşılaşacak. Antalyaspor sezonu Fenerbahçe maçı ile noktalayacak. ALANYASPOR'UN FİKSTÜRÜ
Aytemiz Alanyaspor ise sezonu Sivas deplasmanında açacak ve kendi evindeki ilk maçında Ankaragücü'nu konuk edecek. Galatasaray ile üçüncü haftada, Trabzonspor ile beşinci haftada, Beşiktaş ile de 14'üncü haftada karşılaşacak olan Şimşek, sezonun son maçında Başakşehir karşısına çıkacak. Antalyaspor- Alanyaspor karşılaşması ise 9'uncu haftada oynanacak.