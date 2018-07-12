800 yıllık pazar kuruluyor

ISPARTA
'NIN Eğirdir ilçesinde 800 yıldan bu yana kurulan tarihi Pınar Pazarı yüzlerce yıllık geleneğin devamı olarak bu yıl 22 Temmuz'da açılacak. Pazarın 14 hafta boyunca devam edeceği ve 21 Ekim 2018 Pazar günü sona ereceği belirtildi. Her yıl yaz döneminde kurulan 3 ayı aşkın süre boyunca açık kalacak olan pazarda, Eğirdir ve çevresindeki köylerde üretilen ürünlerin yanı sıra, açık hava lokantaları vasıtasıyla bölgeye özgü tandır kebabı da satışa sunulacak. 1204'TEN BERİ
Eğirdir'e 7 kilometre uzaklıktaki Pınar Pazarı Mahallesi'nde yer alan pazarda, geçmişte günde 2 bin 500 ila 3 bin civarında keçi ve koyun satılırken, Yörüklerin de bölgeyi buluşma alanı olarak kullandığı belirtiliyor. Tarih kaynaklarında pazarın ilk kez 1204 yılında kurulduğu ifade ediliyor.