Yabancıların mezuniyet sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) dünyadaki birçok farklı ülkeden üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız "Ülkenizin sizlerden çok şey beklediğinin bilinci ile buraya geliyorsunuz, bu sorumluluğun farkındasınız. Bu süreçte okulumuzun fırsatlarından en iyi şekilde faydalanmanızı umuyorum. Yolunuz açık olsun" dedi. Geleneksel kıyafet defilesi, şiir dinletisi ve yöresel dansların yer aldığı program kep atma töreni ile sona erdi.