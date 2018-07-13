Dodo’ya veda

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez Antalya
'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Dün Antalya
'da veda edilen Hakyemez için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek. MÜDAHALELER YETMEDI
Daha önceden kalbinde sorun bulunmasına rağmen muayene olmayı sürekli erteleyen Hakyemez'in rahatsızlanması üzerine gittiği Antalya Yaşam Hastanesi'nde kriz geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan Hakyemez'in 4 damarına stent takıldığı açıklandı. Yoğun bakıma alındıktan sonra Hakyemez'in kalbinin ikinci kez durması üzerine ameliyata alındığı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. SON TÖREN İSTANBUL'DA
Hakyemez'in 68 yaşında hayata veda etmesi yakınlarını, sevenlerini ve spor camiasını yasa boğdu. Kısa süre önce Antalya Basket Okulları açarak minik sporcuları eğitmeye başlayan Hakyemez'in vefatı üzerine dün Antalya Spor Salonu'nda bir tören düzenlendi. Yapılan konuşmalarda Hakyemez'in spora ve basketbola verdiği hizmetler anlatıldı. 2 çocuk babası Hakyemez, bugün İstanbul'da toprağa verilecek.
Doğan Hakyemez
1950'DE dünyaya gelen Doğan Hakyemez, 170 kez milli olduğu basketbol kariyeri boyunca Efes Pilsen, Galatasaray ve Eczacıbaşı'nda şampiyonluk yaşadı. 1971 yılında İzmir'deki Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli takımda yer aldı. 2001'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk milli basketbol takımının menajerlik görevinde bulundu. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyespor'da Genel Direktörlük görevini üstlendi. Bu dönemde, Antalya Büyükşehir Belediyesi basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi ve tarihinde ilk kez Avrupa arenasına katılmayı başardı.