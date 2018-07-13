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canlandırılacak

2016 yılında ’da yapılan ’nun bakımsız kalan alanı canlandırılıyor. Eski günlerine döndürülecek olan alan için proje çalışmaları başladı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
EXPO canlandırılacak
TÜRKİYE'NİN ilk 'su olarak 2016 yılında Antalya'da açılan EXPO 2016 sergi alanı eski ışıltılı günlerine dönecek. EXPO'nun sona ermesinin ardından bakımsız kalan ve ziyaret edilmeyen alanın, yeniden ilgi gören bir bölge olması için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çalışma yürütüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, 1 Haziran itibariyle il müdürlüğüne devredilen EXPO 2016 Antalya sergi alanını ilk açıldığı ışıl ışıl zamanlarına döndürmek için EXPO personeli ve İl Müdürlüğü personeliyle birlikte çalıştıklarını aktardı.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ
Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'a alan ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Özen, ilk olarak girişlerin ücretsiz olmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Özen, "Amacımız, vatandaşlarımızın ülkemizin ilk ve tek EXPO'sunu ziyaret ederek ona sahip çıkmasıydı. Bayramın ilk gününden itibaren büyük bir ilgi görmesi bizleri mutlu etti" dedi. Taş ve ekibi alanı ziyaret ettikten sonra üyeleriyle birlikte EXPO'da toplantı gerçekleştirdi. Alanın yeniden canlandırılması ile ilgili hazırlanan dosyanın bakanlığa teslim edildiği ve projenin bakanlıkta incelendiği belirtildi.
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EXPO canlandırılacak
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