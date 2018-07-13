Son yolculuğuna sevenleri uğurladı

ÖNCEKİ gece hayatını kaybeden Doğan Hakyemez
için dün Antalya
Spor Salonu'nda düzenlenen törene Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, protokol üyeleri ve spor camiasından çok sayıda seveni katıldı. Törende gözyaşları sel olup aktı. Birçok kişi güçlükle ayakta durdu.
Doğan Hakyemez'in kızları Deniz ve Burcu, babalarının Türk bayrağı örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Hakyemez kardeşler herkesi duygulandırdı.
Antalya'da bir süre önce basketbol okulu açan ünlü hocanın minik öğrencileri de törende gözyaşlarına hakim olamadı.