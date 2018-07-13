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Son yolculuğuna sevenleri uğurladı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Son yolculuğuna sevenleri uğurladı
ÖNCEKİ gece hayatını kaybeden için dün Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen törene Valisi Münir Karaloğlu, protokol üyeleri ve spor camiasından çok sayıda seveni katıldı. Törende gözyaşları sel olup aktı. Birçok kişi güçlükle ayakta durdu.

Doğan Hakyemez'in kızları Deniz ve Burcu, babalarının Türk bayrağı örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Hakyemez kardeşler herkesi duygulandırdı.

Antalya'da bir süre önce basketbol okulu açan ünlü hocanın minik öğrencileri de törende gözyaşlarına hakim olamadı.
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Son yolculuğuna sevenleri uğurladı
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