Tatilleri zehir oldu Alanya’da bir otelde tatil yapan 72 kişi zehirlendi. Pislikten şikayet eden müşterilere “Verdiğiniz paranın karşılığı bu kadar” denildiği iddia edildi





MÜŞAHADE ALTINDALAR

Rahatsızlananlar, otele



TEMİZLİK YAPILMIYORDU

Müşterilerden GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Antalya 'NIN Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan, çoğu çocuk 72 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle zehirlendi. Kestel Mahallesi'ndeki otelde kalan tatilcilerden bazıları önceki gün öğleden sonra fenalaştı. Kusma ve mide bulantısı şikayetleri görülen tatilciler, hastaneye götürüldü. Akşam saatlerinde ise çoğunluğu çocuk çok sayıda tatilcide benzer şikayetler görülmesi, çocukların fenalaşıp otel koridorlarına kusmaya başlaması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.Rahatsızlananlar, otele sevk edilen 25 ambulansın yanı sıra özel araçlarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçedeki diğer hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılan 72 kişinin, zehirlendiği tespit edildi. Bazı tatilcilere ayakta müdahale edilirken, bazıları ise müşahede altına alındı.Müşterilerden Hasan Ateş , 7 gündür otelde olduklarını belirterek, "Sıkıntılardan en büyüğü temizlikti. Temizlik yapılmıyordu. Ben de 3 gün havuz kullanımı nedeniyle rahatsızlandım" dedi. Zehirlenenlerden Hesna Özbilge ise "Günlerdir bardak ve tabakların kirli olduğunu söyledik ve uyardık. Verdiğimiz bedelin sonucunda alacağımız hizmetin bu olduğunu söylüyorlar" diye konuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.