Asırlık gelenek

Muğla
'nın Fethiye ilçesi Nif Mahallesi
'nde düğünler geleneklerden kopmadan gerçekleştiriliyor. Yok olmaya yüz tutan asırlık düğün geleneklerinin yeniden canlandırılması için eski usullerden vazgeçmeyen mahalleliler düğün törenini de ortaklaşa gerçekleştiriyor. Asırlık gelenekler son olarak hayatlarını birleştiren Şule Yalaza ve Mahmut Arsal çiftinin düğünde yaşatıldı. Düğün törenine, mahalleli kadınlar üç etek, erkekler de efe kıyafeti giyerek geldi. Düğünde eskiden oynanan ebe, dede, deve, gelin, damat oyunları oynanırken davetliler bu oyunları izlerken bol bol kahkaha attı. ATA YADİGARI
Düğünde oyunları organize eden Paşa Köse, atalardan kalma örf ve adetleri kına, gelin alma gibi oyunları her düğünde yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Köse, "Misafir olarak mahallemize gelenler bir sonraki düğünü soruyor. Biz örf ve adetlerimizi yaşatmak istiyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Ali Arsal ise, "Amacımız atalarımızın giydiği kıyafetleri günümüze ve bizden sonrakilere aktarmak" diye konuştu.