Dünyaları aydınlandı

Türkiye'nin dört bir yanından hasta kabul eden ve Organ Nakli
Merkezi ile adından söz ettiren Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi, çeşitli nedenlerle görme yetisini kaybeden hastalara ışık oluyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, iki ya da tek gözünde görme yetisini kaybeden 248 kişiye kornea nakli
yapıldı ve ışığa kavuşmaları sağlandı. BAĞIŞ YAPMAK ÖNEMLİ Sağlık Bakanlığı
acil kornea bekleme sırasında olan hastalara Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve ekibi tarafından son teknolojik cihazlarla kornea nakil yapılıyor. Organ bağışının önemine değinen Prof. Dr. Ünal, 2016 yılında 71 kornea nakli yaptıklarını 2017'de ise bu sayının 126 olduğunu belirtti, Prof. Dr. Ünal, "2018'in ilk 6 aylık döneminde ise 51 kişiye kornea nakli yaptık. Nakil oranlarımız yüzde yüz başarılı" dedi. BEKLİYORLAR
Korneanın özelliğini kaybetmesiyle temel olarak hastanın görme yetisinin bozulduğunu anlatan Rektör Ünal, kornea nakli için 110 civarında hastanın bekleme listesinde olduğunu vurguladı. Ünal, "Kornea gözün önünde saat camı gibi bir yapısı olan saydam doku. Gözün optik sistemi içinde mercek özelliği taşıyor. İnsanların en çok dikkatini çeken şey ise tamamen opaklaşmış yani beyaz gözlü insanlar. Genel manada bu hastalara kornea nakli yapıyoruz. Yeni teknoloji ile bazı hastaların hasarlı olan kornea katmanlarına nakil yapmaya başladık. Bu sayede bir kornea bir çok hastaya ışık oluyor. Bunun için organ bağışı çok önemli" diye konuştu. EN ÇOK BÖBREK
AKDENIZ Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Derneği Başkanı ve Türkiye'nin ilk böbrek nakilli hastası Mehmet Şahan
, 90 bin diyaliz hastasının böbrek beklediğini kaydetti. Bunlardan 22 bin 269'unun acil olduğunu de belirten Başkan Şahan, "Geri kalan 67 bin 731 hastamız ise diyalize girerek yaşamlarını sürdürüyor. Bu hastalarımıza organ bulunması halinde devletimiz yılda 5 milyon lira sağlık harcamasından kurtulmuş olacak" ifadelerini kullandı. 25 BİN 794 KİŞİ SIRADA
SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 25 bin 794 kişi acil organ nakli bekliyor. Bu rakamlar 22 bin 269 böbrek hastasının acil böbrek, 2 bin 150 karaciğer, bin 16 kalp, 290 pankreas, 51 akciğer, 10 böbrek pankreas, 4 kalp kapağı ve 4 ince barsak nakli bekleyen hastalardan oluşturuyor.