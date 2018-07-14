Hayırlı evlat

Antalya
'da koah ve kalp yetmezliğinden ölen babası için okulunu bırakan genç adam, yıllar sonra annesinin geçirdiği felç sonrası işini bıraktı. Konuşamayan annesine bir bebek gibi bakan genç adamın tek istediği ise onun tekrar yürüyüp konuşabilmesi. ÖNCE BABASINI KAYBETTI
Muratpaşa ilçesinde ailenin tek çocuğu olan Erdem Candar
(30), henüz 17 yaşındayken babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ardından işe giren genç adam, ailesinin geçimini tek başına sırtlandı. 2006'da Candar'ın babası koah ve kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Annesiyle tek başına kalan Candar, evin reisi, annesininse tek yoldaşı olmaya devam etti. Genç adam, ailesinin geçimini sağlamak için bir eczanede personel olarak çalışmaya başladı. BEBEK GİBİ BAKIYOR
YAKLAŞIK 1.5 yıl önce ise Candar'ın annesi Belgin Birgül'ün (54), sol şah damarında tıkanma oluştu. İlk olarak konuşma yitirişini kaybeden Birgül, 11 ay önce felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Burada 5 gün kalan Birgül'e Periferik Vasküler Hastalık teşhisi konuldu. Sağ ayağı ve eli tutmayan talihsiz kadın, konuşma becerisini de iyice yitirdi. Doktorlardan yaşamının 'sonuna kadar böyle kalır' yanıtını almasına rağmen pes etmeyen Erdem Candar, internette araştırma yaptı ve İstanbul'daki özel bir klinikte tedavinin gerçekleşme umudunun olduğunu gördü. Esnek saatli kurye olarak başladığı işle evin geçimini sağlayan Candar, evin tüm işlerini yapıyor, annesine de bir bebeğe bakar gibi bakıyor. YARDIM BEKLİYOR
ANNESININ kaslarını rahatlatmak için ona fizik tedavi hareketleri de yaptıran Candar'ın tek istediği ise 40 bin liralık tedavi ücretini bularak umudunu yeşertmek, annesini tekrar yürütüp tekrar konuşmasını sağlamak. Candar, "Annem dayanağım, sığınağım, yoldaşım, rehberim. Bütün devlet kanallarına, devlet insanlarına, halkı- mızı yardım kampanyasına davet ettim. Fakat bir sonuç alamadım. Anne Allah'ın size bir emanetidir. Yardım bekliyorum. İnşallah bunun da üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.