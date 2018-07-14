Kabak çekirdeği nefesini kesti

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde yaşayan Ayşegül- Süleyman Çaltı çiftinin kızı Nilda (2), annesinden habersiz yediği kabak çekirdeği nedeniyle ölümden döndü. Bronşit tanısıyla 3 hafta boyunca 3 hastanede tedavi gördükten sonra düzelmeyince Antalya
'ya sevk edilen
minik Nilda'nın nefes borusunda yabancı cisim olduğu belirlendi. Ameliyat edilen Nilda, nefes borusundaki 1 santimlik kabak çekirdeğinden kurtuldu. ALLAH KORUMUŞ
Ayşegül Çaltı, "Nilda 3 hafta iyi dayanmış. Allah korudu. Nefes borusundan bütün olarak kabak çekirdeği çıkarıldı. Allah Antalya Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlarımızdan razı olsun" diye konuştu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Bilgin ise, "Yaklaşık 6 santimetrelik soluk borusunun girişinde bulunan kabak çekirdeği dik durumdaydı. Eğer bu kabak çekirdeği yan yatsa, soluk borusunu tamamen kapatsaydı minik kız ölürdü" dedi.