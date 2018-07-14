Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kabak çekirdeği nefesini kesti

Kabak çekirdeği nefesini kesti

Alanya’da Ayşegül-Süleyman Çaltı çiftinin 2 yaşındaki kızı Nilda, kabak çekirdeğinden ölüyordu. Minik kız şans eseri yaşıyor

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Kabak çekirdeği nefesini kesti
Antalya'NIN Alanya ilçesinde yaşayan Ayşegül- Süleyman Çaltı çiftinin kızı Nilda (2), annesinden habersiz yediği kabak çekirdeği nedeniyle ölümden döndü. Bronşit tanısıyla 3 hafta boyunca 3 hastanede tedavi gördükten sonra düzelmeyince 'ya sevk edilen minik Nilda'nın nefes borusunda yabancı cisim olduğu belirlendi. Ameliyat edilen Nilda, nefes borusundaki 1 santimlik kabak çekirdeğinden kurtuldu.

ALLAH KORUMUŞ
Ayşegül Çaltı, "Nilda 3 hafta iyi dayanmış. Allah korudu. Nefes borusundan bütün olarak kabak çekirdeği çıkarıldı. Allah ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlarımızdan razı olsun" diye konuştu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Bilgin ise, "Yaklaşık 6 santimetrelik soluk borusunun girişinde bulunan kabak çekirdeği dik durumdaydı. Eğer bu kabak çekirdeği yan yatsa, soluk borusunu tamamen kapatsaydı minik kız ölürdü" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kabak çekirdeği nefesini kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN