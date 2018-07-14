Lavantanın büyüsü

Isparta
'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde lavanta tarlaları mor renge büründü. 1975 yılında Fransa'dan getirilen 30 kök fideyle üretimine başlanan ve son 4 yıla kadar sadece aromatik bitki olarak değerlendirilen lavanta, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla 2014'te turizm açısından popüler hale geldi. Sadece Fransa'nın Provence bölgesinde görülebilen bu doğal güzelliğin Isparta'da da olduğunu duyan fotoğraf sanatçıları, doğaseverler köye akın etmeye başladı. ÇİFTLERİN ADRESİ
Lavantaya yönelik ziyaretçi akınını değerlendiren köy halkı, lavantadan üretilen bal, gelin tacı, kurutulmuş lavanta çiçeğAntalya
n, parfüm çeşitleri ve lavanta yağı gibi birçok ürünün yer aldığı stantlarını sabah erken saatte açarak hava kararıncaya kadar satış yapıyor. Lavanta bahçeleri özellikle yeni evlenen çiftlerin uğrak noktası olmaya başladı. SERGİ AÇACAKLAR
DOĞASEVER fotoğraf tutkunları da hefta sonları bölgeye gezi düzenliyor. Antalya Fotoğraf Kulübü (ANFOK
) üyesi fotoğrafçılar, lavanta tarlalarının muhteşem manzarasında hem poz verdi hem de birbirinden güzel kareleri ölümsüzleştirdi. ANFOK Başkanı Aykut Sarıyıldız, "Kareler özenle seçilip fotoğraf sunumu yapılacak, ayrıca fotoğraf sergisi açılacak" dedi.