Antalya’yı alevler sardı

Antalya
'NIN 4 ayrı yerinde çıkan yangınlar büyük zarara yol açtı. İlk yangın Lara Plajları karşısında ormanlık içine kurulan çadırda çıktı. Kum heykeller karşısında bulunan Ahmet. G.'ye ait çadırdan bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Bu arada bölgede bulunan diğer çadırlarda kalanlar yangına müdahale etti. 4 otomobil ve yüzlerce çadır yanmaktan son anda kurtarıldı. Antalya
'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını da, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Müdahale araçlarının ulaşamadığı yangın noktasına vatandaşlar ve itfaiye erlerinin taşıdığı itfaiye hortumlarıyla müdahale edilebildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. KEPEZ'DE ANIZ YANGINI ÇIKTI
Antalya'nın Kepez
ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde anızlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler bölgedeki ormana sıçradı. Yangında 5 hektar tarım alanı ile 3 hektar ormanlık alanı zarar gördü. Manavgat'taki ormanlık alanda çıkan yangına da 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.