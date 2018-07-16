Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Gurur ve hüzün

Gurur ve hüzün

Şehit polis ’ın ’da yaşayan ailesi ile ’daki annesi kahramanlarını özlemle andı

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Gurur ve hüzün
15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru 'ın ailesi, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. 'ın 'da yaşayan eşi ve çocuklarıyla, 'da ikamet eden annesi, aradan geçen iki yılı ve Akif Altay ile anılarını anlattı.

EMEKLİ OLAMAM
Şehidin eşi Gülsüm Altay, çocuklarıyla beraber hüzünlü zamanlar geçirdiklerini belirterek, Ben 'Emekli ol' dediğim zaman, 'Emekli olamam, devletimi yüz üstü bırakamam' demişti. 'Vatan' dedi, başka bir şey söylemedi. 'Biz açlığımızdan öleceksek bile emekli ol' dedim. 'Ben dönemem benim adım yazıldı' dedi. Belki içine malum olmuştu. Ankara'ya geçici görevle gitti, 5 gün sonra şehit oldu" dedi.

OĞLU DA POLİS OLACAK
Şehidin oğlu Muhammet Altay ise küçüklükten beri polis olmayı istediğini ve babasının şehit olmasının ardından bu isteğin daha da arttığını, babasının kaldığı yerden bu mesleği devam ettirmek istediğini söyledi. Şehidin en küçük oğlu Niyazi Altay da babasının vatan için şehit olmasının gururunu yaşadıklarına işaret ederek, "Benim telefonumda 'Aslan babam' diye kayıtlı hala. Ben de onun izinden gidiyorum. Öğretmen olacağım. Devletin bekası için çocuklara vatan aşkını aşılayacağım" ifadelerini kullandı.

ANNENİN GURURU
Şehit Altay'ın Burdur'da yaşayan annesi Fadime Altay da acısının hala taze olduğunu söyledi. Oğlunun memleketine ve ülkesine bağlı, her an şehit olmayı isteyen bir insan olduğunu dile getiren Altay, "Polis evlatlarımı, onların üniformalarını gördükçe evladımı görüyormuş gibi oluyorum. O hain olaydan sonra Türkiye çabuk toparlandı, ayağa kalktı. Ben bunun için Türkiye'yle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gurur ve hüzün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN