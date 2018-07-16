Gurur ve hüzün

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay
'ın ailesi, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Şehit Altay
'ın Isparta
'da yaşayan eşi ve çocuklarıyla, Burdur
'da ikamet eden annesi, aradan geçen iki yılı ve Akif Altay ile anılarını anlattı. EMEKLİ OLAMAM
Şehidin eşi Gülsüm Altay, çocuklarıyla beraber hüzünlü zamanlar geçirdiklerini belirterek, Ben 'Emekli ol' dediğim zaman, 'Emekli olamam, devletimi yüz üstü bırakamam' demişti. 'Vatan' dedi, başka bir şey söylemedi. 'Biz açlığımızdan öleceksek bile emekli ol' dedim. 'Ben dönemem benim adım yazıldı' dedi. Belki içine malum olmuştu. Ankara'ya geçici görevle gitti, 5 gün sonra şehit oldu" dedi. OĞLU DA POLİS OLACAK
Şehidin oğlu Muhammet Altay ise küçüklükten beri polis olmayı istediğini ve babasının şehit olmasının ardından bu isteğin daha da arttığını, babasının kaldığı yerden bu mesleği devam ettirmek istediğini söyledi. Şehidin en küçük oğlu Niyazi Altay da babasının vatan için şehit olmasının gururunu yaşadıklarına işaret ederek, "Benim telefonumda 'Aslan babam' diye kayıtlı hala. Ben de onun izinden gidiyorum. Öğretmen olacağım. Devletin bekası için çocuklara vatan aşkını aşılayacağım" ifadelerini kullandı. ANNENİN GURURU
Şehit Altay'ın Burdur'da yaşayan annesi Fadime Altay da acısının hala taze olduğunu söyledi. Oğlunun memleketine ve ülkesine bağlı, her an şehit olmayı isteyen bir insan olduğunu dile getiren Altay, "Polis evlatlarımı, onların üniformalarını gördükçe evladımı görüyormuş gibi oluyorum. O hain olaydan sonra Türkiye çabuk toparlandı, ayağa kalktı. Ben bunun için Türkiye'yle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.