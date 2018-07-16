Müzik Köyü geliyor

Anadolu'yu dolaşarak, halk müziğinin çınarlarını kayıt altına alan genç müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, örnek bir projeye daha imza atıyor. Dayıoğlu, daha önce Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki bir eski köy okulunda sponsor bulunamaması nedeniyle yaşama geçiremediği 'Anadolu'da Bir Müzik Köyü Projesi'ni Isparta
'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu Köyü'nde gerçekleştirecek. THM TANITILACAK
27-31 Temmuz tarihleri arasında İncesu Köyü'ndeki eski ilkokul binasında hayata geçecek proje boyunca halk müziği ustaları Uğur Önür, İsmail Çakır, Ali Ulutaş, Deniz Yıldız, Gülay Diri, Mehmet Ali Kayabaş, Hakan Dedeler gibi Anadolu'nun birçok köşesinden sanatçılar buluşacak. Sanatçılar köy çocuklarına üç telli cura, sipsi, kabak kemane, bağlama, tambur, çoban kavalı ve diğer halk çalgılarını tanıtacak. Çocuklara çalgıları çalma, halk türkülerini söyleme eğitimi verecek sanatçılar, proje kapsamında akşamları da konserler düzenleyecek. PROJE HEYECANI SARDI
Emre Dayıoğlu, "Projeyle halk müziği eğitimi alma olanağı olmayan köy çocuklarına, halk müziği eğitimi vereceğiz. Projeye katılan çocuklar, gençler, köylülerin konuğu olarak evlerde konaklayacak. Halk müziğinin ve köy yaşamının tadına varacak, tanıyacak. Unutulmaya yüz tutmuş halk türküleri, halk çalgıları tanıtılacak. Gelecek kuşaklara taşınacak. İncesu köylüleri projeyi heyecanla bekliyor" dedi.