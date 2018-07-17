Çevrecilik Mavi Bayrak çekmektir

Antalya
'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne 14 mavi bayrak
ödülü verildi. Konyaaltı Sahili 26. Plaj'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı sahil bandında sadece Antalya ve Türkiye'nin değil dünyanın en güzel plajlarının bulunduğunu söyledi. Karaloğlu, "Türkiye'de 400 mavi bayrak var ise bunun 200'ü Antalya'da bulunuyor, bu tesadüf değil. Türkiye ve dünyada en çok mavi bayrak sahibi olmak Antalya'ya yakışır" dedi. BU BAYRAK TURİZM İÇİN ÖNEMLİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
de hizmete açtıkları 'Konyaaltı Sahil Yaşam Park' projesinin aldığı mavi bayraklarla taçlandığını kaydetti. Mavi bayrağın çevre konularını içeren, uluslararası normlarla belirlenmiş ve bir dizi kritere göre verilen önemli bir ödül olduğuna dikkati çeken Türel, "Ne mutlu bizlere ki Konyaaltı Sahilimiz mavi bayrak için gerekli olan tüm kriterleri taşıyor. Bugün alacağımız ödülle bunu tescillemiş olacağız" diye konuştu. DENIZLERIMIZE PİS SU AKMIYOR
Antalya'da arıtılmayan bir damla atık suyun denize karışmadığını anlatan Türel, "Kontrolsüz atıkların denizlerimizi ve çevremizi tahrip etmesine hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz. Antalya'mıza 2018 yılı itibarıyla 200 mavi bayrağı kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu mavi bayraklardan 14'ü de Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde olan plajlara verildi" dedi. Tören dolayısıyla 2 flyboard ekibi deniz üzerinde gösteri yaptı. Gösteri ilgiyle izlendi. VALİ BAŞKAN TÜREL'İ KUTLADI
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı Sahili'nin yenilenen yüzüyle Antalya'nın çok önemli bir markası haline geldiğini ifade ederek, "Konyaaltı'na her geldiğimde yeni projesiyle mutlu oluyorum. Beş aylık bir sürede yapılanları görünce çok mutlu oluyorum. Gerçekten literatüre girecek şekilde burası inşa edildi. 1 milyon 100 bin metre karelik bir alanda bu kadar çok alt yapı ve üst yapmak, aynı zamanda 5 ayda bitirilip halkın hizmetine sunmak büyük bir başarı. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, burada çalışan mühendisimizi, işçimizi, emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu. ANTALYA DAHA GÜZEL OLUYOR
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de, 2009-2014 döneminde Antalya'nın 5 yılda çok geri gittiğini belirterek, Konyaaltı Sahili'ndeki Mavi Bayrakların bile kaybedildiğini hatırlattı. Menderes Türel'in tekrar göreve gelmesiyle kalındığı yerden hizmetlere devam edildiğini ifade eden Köse, "Konyaaltı Sahili halka kapatılacak dediler, betonla örülecek dediler. Gelsinler görsünler utansınlar. Konyaaltı Sahili halkındır, Antalyalılarındır, bizimdir ve ilelebet bizim kalacaktır. Yapamaz dediler Menderes Başkan yaptı. Türel görevde kaldığı sürece Antalya çok daha güzel bir şehir olacak" ifadelerini kullandı.