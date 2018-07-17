Mahalle yanıyordu

Antalya
'da ahşap metruk binada çıkan yangın
, yanındaki iki metruk eve sıçradı. Kontrol altına alındığı sırada yangının ilk başladığı evin ön cephesinin yıkılması, heyecan ve korkuya neden oldu. Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi
1304 sokak üzerindeki metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına bitişik evlerde oturanlar hortumlarla su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. Büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle ahşap yapılı 2 eve daha sıçradı. ÖN CEPHE BİR ANDA ÇÖKTÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 evdeki yangın kontrol altına alınırken, yangının ilk başladığı ahşap binanın ön cephesi bir anda yıkıldı. Bu sırada sokak üzerinde park halindeki bir otomobil zarar gördü. Camları kırılan ve kaportası zarar gören otomobilin sahibi gelerek aracını kaldırdı. Aracında 30 bin TL civarında zarar oluştuğunu öne süren Gökmen Karahan, "Mağdur oldum. Eski bir binaymış. Denizdeydim koşarak geldim" dedi. BU EVLER BIR AN ÖNCE YIKILSIN
Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay ise yıllarca uğraşmasına rağmen buradaki yangın sorununa bir çözüm bulunamadığını söyledi. Mahalle halkının da bu durumdan çok şikayetçi olduğunu söyleyen Muhtar Ay, "Yangında gariban insanlar zarar gördü. Otellerimiz var burada. Müşteri çıkıp gitti. Bu insanların zararını kim karşılayacak. Bu evler bir an önce yıkılmalı" diye konuştu.