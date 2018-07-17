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Masaj salonlarına polis operasyonu

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Masaj salonlarına polis operasyonu
'NIN Fethiye ilçesindeki bazı masaj salonlarında 'Kankanı da al gel' şifresi kullanılarak fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla 11'i kadın 20 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 ay süren takip sonucu 13 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını belirleyen polis, eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, 11'i kadın 20 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramalarda çeşitli silahlar da ele geçirildi. Masaj salonlarda çalıştırılan 4 yabancı uyruklu, 59 kadının da ifadesine başvuruldu.
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Masaj salonlarına polis operasyonu
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