Ormanlar alev alev

Antalya
'nın Manavgat ve Serik
ilçelerinde 3 farklı bölgede orman yangın
ı çıktı. Manavgat Kadılar Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektar tarım arazisi ile 13 hektar ormanlık alan zarar gördü. Uzunkale merkez mevkisinde çıkan orman yangını ise kısa sürede kontrol altına alındı. SERİK'TE YANGIN Antalya
'nın Serik ilçesindeki Uçansu Şelalesi
mevkisinde çıkan orman yangınında da 2 hektar alan zarar gördü. Bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri ve amfibi uçak sevk edildi. Yangın müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının Uçansu Şelalesi içerisinde atıl vaziyetteki işletmeye ait kullanılmayan bir barakadan çıktığı tahmin iddia edildi.