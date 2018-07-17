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Ormanlar alev alev

’nın Manavgat ilçesinde iki, ilçesinde de bir yerde çıktı. 3 yangında 16 hektar kül oldu

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Ormanlar alev alev
Antalya'nın Manavgat ve ilçelerinde 3 farklı bölgede orman ı çıktı. Manavgat Kadılar Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektar tarım arazisi ile 13 hektar ormanlık alan zarar gördü. Uzunkale merkez mevkisinde çıkan orman yangını ise kısa sürede kontrol altına alındı.

SERİK'TE YANGIN
'nın Serik ilçesindeki mevkisinde çıkan orman yangınında da 2 hektar alan zarar gördü. Bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri ve amfibi uçak sevk edildi. Yangın müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının Uçansu Şelalesi içerisinde atıl vaziyetteki işletmeye ait kullanılmayan bir barakadan çıktığı tahmin iddia edildi.
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Ormanlar alev alev
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