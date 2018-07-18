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1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Giriş Tarihi: 18.7.2018
1 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Antalya, ve 'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak- 15 Temmuz tarihi arasındaki ihracat 1 milyar doları geçti. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, 15 Temmuz itibarıyla , Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki ihracatın 1 milyar dolar sınırını aştığını söyledi. Geçen yıl 1 milyar dolar sınırının 9 Ağustos'ta aşıldığını kaydeden Başkan Bahar, "Bu seviyeye 25 gün önce ulaşıldı. Batı Akdeniz'de yılsonu itibariyle 2 milyar dolar ve üzeri ihracat hedefliyoruz" dedi.
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1 milyar dolarlık ihracat yapıldı
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