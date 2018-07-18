5 kaza 14 yaralı

Antalya
'NIN Kemer, Kaş ve Manavgat ilçelerinin yanı sıra Muğla
'nın Seydikemer ilçesi ve Isparta
'da meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi yaralandı. Antalya
'nın Kemer ilçesinde Letonyalı Vadims Bulazs'ın kullandığı 07 AAL 177 plakalı elektrikli bisiklet, Sinan Demir yönetimindeki 07 MBH 53 plakalı kamyonla çarpıştı. Yola savrulan Vadims Bulazs, Jekaterina Bulaza ve Artjoms Bulazs yaralandı. 3 turist, ilçedeki hastaneye kaldırıldı. TIRIN FRENİ BOŞALDI
Antalya'nın Kaş ilçesinde ise freni boşalan tırın şoförü İsmail Taşkıran (48), diğer araçlara ve binalara çarpmamak için direksiyonu tali yola kırdı. Tedaviye alınan İsmail Taşkıran'ın vücudunda kırıklar olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Hakkı Sarıman idaresindeki 07 JL 728 plakalı otomobil, Bekir Zor yönetimindeki 48 GE 294 plakalı otomobil ile çarpıştı. Zor'un kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada, sürücüler ile ikiye bölünen otomobildeki Medine ile Hatice Nur Zor yaralandı. PİKNİK DÖNÜŞÜ KAZA
Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde piknikten dönen Mustafa B. yönetimindeki 32 SD 145 plakalı kamyonet bahçeye devrildi. Kazada Ahmet B., Gülsüm B., Sıdıka U. ve Begüm B. yaralandı. MOTOSİKLET KAZASI
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Tolga D.'nin kullandığı 34 J 3228 plakalı hafif ticari araç ile Durali K.'nin kullandığı 07 TCB 69 plakalı motosiklet Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Durali K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Laubna K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.