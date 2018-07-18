Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Başkan denetimde

Başkan denetimde

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Başkan denetimde
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , sabah sporunu Konyaaltı Sahili'nde yaptı. Türel, spor formasıyla varyanttan itibaren Boğaçayı'na kadar yürüyüş yaparak Konyaaltı Sahil Projesi'ni denetledi. Başkan Türel'e, Genel Sekreter Birol Ekici, ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yantaç, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Elçin, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İnanç Argun, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hülya Atalay eşlik etti.

PROJE DIŞINA ÇIKILMASIN
Konyaaltı Sahili'ni karış karış gezen Başkan Türel, tespit ettiği aksaklıkların giderilmesi talimatını verdi. Projenin dışına çıkılmaması konusundaki hassasiyetini dile getiren Başkan Türel, yönetim planına uyulması konusunda işletmecileri uyardı. Başkan Menderes Türel, inceleme sırasında sabahın erken saatlerinden itibaren sahile akın eden Antalyalılarla da sohbet etti, özçekim yaptı. Vatandaşlar bir yaşam alanına dönüşen sahil projesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan denetimde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN